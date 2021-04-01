ФАС вдвое снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" с с 9 542 рублей до 4 210 рублей за пачку в 10 ампул, передает ТАСС.

О том, что стоимость упаковки "ЭпиВакКороны" составит 9,5 тысяч рублей, сообщалось в конце января. Таким образом, цена на вакцину снизилась примерно в два раза.

"ЭпиВакКорона" получила регистрационное удостоверение в октябре 2020 года и стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Первой был "Спутник V", зарегистрированный в августе того же года, третьей – "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Накануне замруководителя центра "Вактор" Татьяна Непомнящих заявила, что в гражданский оборот введено около 200 тысяч доз "ЭпиВакКороны". В апреле ожидается поступление 1,5 млн доз, в мае – 3 млн.