Путин предложил переназначить Москалькову уполномоченным по правам человека в РФ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяну Москалькову для переназначения на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщили в Кремле.

"Владимир Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" внёс в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Москалькова стала российским омбудсменом в 2016 году, сменив на этом посту Эллу Памфилову, перешедшую на должность главы Центризбиркома. Москалькова была кандидатом от "Справедливой России", она – генерал-майор МВД.

фото: kremlin.ru