Мурманский суд отказался восстановить в должности экс-министра экологии региона

Октябрьский суд Мурманска отказал в удовлетворении иска бывшего министра экологии Мурманской области Анны Багровой о восстановлении в должности, передает "Интерфакс".

Багрова подала иск к губернатору региона Андрею Чибису и министерству природных ресурсов и экологии. Она просила, кроме восстановления в должности, присвоить ей очередной классный чин гражданской службы, выплатить компенсацию морального вреда, средний заработок за время вынужденного прогула, материальную помощь, единовременную выплату и предоставить очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.

В суде сообщили, что стороны в ходе рассмотрения дела пытались примириться, но так и не смогли, поскольку настаивали на своей позиции. Пока решение суда не вступило в силу.

Багрова была министром экологии Мурманской области с 2019 по февраль 2021 года. Ее место занял бывший проректор МГТУ "Станкин" Сергей Абаринов. Багрова в феврале обратилась в суд с несколькими исками, в том числе о восстановлении в должности и с оспариванием сведений в некоторых СМИ.