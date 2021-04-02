18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:24

Цены на авиаперелеты по России выросли на 15-120%

фото ЗакС политика Цены на авиаперелеты по России выросли на 15-120%

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле – июне 2021 года выросли на 15-120% по сравнению с 2019 годом, пишут "Известия" со ссылками на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны: на 121%. Билет из столицы до Томска подорожал на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Цены сравнивались с 2019 годом, поскольку год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса. По словам экспертов, авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

В Минтрансе не смогли прокомментировать подорожание, сославшись на то, что ведомство не знакомо с методом оценки агрегаторами цен на авиабилеты. По словам представителя ведомства, увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что россияне в условии закрытых из-за коронавируса границ выбирают для отпуска отечественные курорты, поэтому спрос на поездки растет. По ее словам, свою роль в ценообразовании играет постепенное снятие коронавирусных ограничений в ряде стран: в последний год авиакомпании из-за неопределенности были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, сейчас же продолжается восстановление внутреннего туризма и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:59 По делу об оправдании терроризма архангелогородцу присудили 350-тысячный штраф

12:56 Дело Резника об участии в форуме "Муниципальная Россия" поступило в петербургский суд

12:55 Суд отменил штраф жителю Саранску за репост петиции о медпомощи на имя Путина

12:36 При заселении в отели с детьми от родителей перестанут требовать нотариальные документы

12:34 Лидера КПРФ на Камчатке отправили в колонию на 9 лет по делу о взятке

11:59 Максим Шевченко: В лице Алексея Навального система добивает тяжелобольного человека

11:49 В Госдуме анонсировали отчет о работе кабмина после послания президента Федеральному собранию

11:28 В Ледовом дворце появится пункт вакцинации - на время матчей

11:16 В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 708

10:57 Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

10:24 Цены на авиаперелеты по России выросли на 15-120%

9:58 В Петербурге упразднят 238 маршрутов общественного транспорта в рамках реформы

9:20 Прокуратура Москвы начала проверку ФБК на экстремизм

1 апреля, 21:01 Органы опеки Москвы пришли с проверкой к матери двойняшек, задержанной на акции 23 января

1 апреля, 20:34 Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру материалы дела сестер Хачатурян

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru