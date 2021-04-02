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11:16

В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 708

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 708

В России за последние сутки выявлено 8 782 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 4 563 056 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 99 633 человека, 400 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге COVID-19 заболели еще 708 человек. По данным штаба, болеет сейчас 34 101 петербуржец, с марта 2020 года в городе зарегистрировано 396 049 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге возросло на 29, известно о 12 330 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились инфекцией еще 1 764 человек (66 197 болеют сейчас). В Подмосковье — 601 (36 282 продолжают болеть). В Ленобласти заболели еще 89 человек (1 602 проходят лечение).

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