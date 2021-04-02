Адвокат собирается обжаловать аресты участников шествия в поддержку Twitter

Адвокат "Апологии Протеста" Сергей Локтев планирует обжаловать решения Красногвардейского районного суда Петербурга по делам четырех участников факельного шествия. Об этом правозащитник сообщил 2 апреля ЗАКС.Ру.

— Мы считаем, что действия квалифицированы неправильно, там не доказан состав, не доказана объективная сторона правонарушения, а именно проведение несанкционированного массового мероприятия, — заявил Локтев.

По словам адвоката, действия активистов не подходят под описание массового мероприятия — оно не было публичным, без каких-либо политических лозунгов и агитации и не попадает под действие 54-го федерального закона о собраниях.

Локтев отметил, что полиция в течении двух суток не могла составить правильный протокол, а в финальный вариант все равно получился сырой и противоречивый.

— Я до сих пор не понимаю, почему сотрудник полиции решил, что ребята выступили против планируемой блокировки Twitter. Как это проявлялось? В движениях? В взмахах флага? - удивляется правозащитник.

Красногвардейский районный суд 1 апреля рассмотрел дела четырёх сторонников "Весны", задержанных во время факельного шествия против ограничительных действий Роскомнадзора. В качестве наказания по ч. 2 ст. 20.2 КоАП Никите Левкину, Георгию Смирнову и Богдану Литвину назначили 7 суток ареста в спецприемнике. Александре Кодий назначили 5 суток ареста. Двое суток задержанные уже провёли в 52-м отделе полиции.

Сторонники движения "Весна" 30 марта провели факельное шествие, облачившись в чёрные мантии и взяв флаги с логотипом, похожим на логотип РКН. Четырёх участников акции задержали вскоре после начала акции. В задержании участвовали сотрудники специального полка УМВД.

Константин Леньков