Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили второе уголовное дело

Следственный комитет по материалам природоохранной прокуратуры возбудил дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) из-за свалки в районе Угольной гавани, сообщили в комитете по природопользованию.

Специалисты комитета и сотрудники прокуратуры обследовали территорию Угольной гавани, где образовалась свалка отходов производства и потребления. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, и было решено возбудить уголовное дело.

Ранее природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением об обязании собственника и организаций, эксплуатирующих гидротехническое сооружение, очистить территорию от отходов. При рассмотрении иска прокуратуры суд в качестве обеспечительной меры запретил регистрационные действия с объектом недвижимости.

Это второе уголовное дело по Угольной гавани: ранее уже было возбуждено дело по ст. 254 УК РФ (порча земли) из-за свалки. MR7 писал, что на эту свалку свозят мусор с 2017 года со всего города, даже от демонтированного СКК.