18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:54

Под Петербургом нашли свалку высотой с многоэтажку

фото ЗакС политика Под Петербургом нашли свалку высотой с многоэтажку

На Волхонском шоссе специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружило свалку высотой в трехэтажный дом, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Первоначально на проблему обратили внимание жители Ломоносовского района Ленобласти, написавшие жалобу. Гигантская свалка десятиметровой высоты охватывает территорию в 10 га.

Мусор складируется, как говорится в сообщении, под видом рекультивации земли. При этом отмечается, что проекты рекультивации должны проходить государственную экоэкспертизу, чего в данном случае не было сделано.

Административное расследование надзорного ведомства проводится в отношении компании "Аква-Марин", занимающей земельный участок. По мнению специалистов Росприроднадзора, складирование отходов по адресу Волхонское шоссе, 33 вредит протекающей рядом реке Большая Койровка. В ближайшее время эксперты изучат взятые пробы воды. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

30 марта, 13:42 Реку Дудергофку очистили от мусора

26 марта, 12:21 В Волхове обнаружили следы разлива нефтепродуктов

25 марта, 16:29 У "Норникеля" появился вице-президент по экологии и промышленной безопасности

11 марта, 15:49 Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

10 марта, 14:54 "Норникель" оплатил ущерб в 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

10 марта, 12:41 Жители Центрального района передали в Смольный петицию за мораторий на уплотнительную застройку

5 марта, 9:57 Глава Росприроднадзора предложила ввести экорейтинги предприятий

4 марта, 15:51 После экокатастрофы в Норильске "Норникель" даст городу 150 млрд рублей

28 февраля, 12:39 В знак протеста у дверей правительства Архангельской области складировали мусор

24 февраля, 13:57 Матвиенко настаивает на увеличении экологической ответственности для бизнеса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:25 Почти 90 парков и садов Петербурга закрыли на просушку до мая

18:15 Допрос Резника в Следкоме продлился более трех часов

17:54 Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

17:51 Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

17:40 Пивоварова вызвали в прокуратуру Петродворцового района

17:30 Беглов и Макаров поздравили с Днем единения народов России и Беларуси

17:24 Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

16:59 ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

16:36 Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

16:26 Между Петербургом и Калининградом усилили железнодорожное сообщение

16:25 Суд отказался приостановить статус иноагента Льва Пономарева

16:00 Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

15:53 Дворцовый мост на один вечер подсветят синим

15:45 В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

15:21 Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru