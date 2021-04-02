Под Петербургом нашли свалку высотой с многоэтажку

На Волхонском шоссе специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружило свалку высотой в трехэтажный дом, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Первоначально на проблему обратили внимание жители Ломоносовского района Ленобласти, написавшие жалобу. Гигантская свалка десятиметровой высоты охватывает территорию в 10 га.

Мусор складируется, как говорится в сообщении, под видом рекультивации земли. При этом отмечается, что проекты рекультивации должны проходить государственную экоэкспертизу, чего в данном случае не было сделано.

Административное расследование надзорного ведомства проводится в отношении компании "Аква-Марин", занимающей земельный участок. По мнению специалистов Росприроднадзора, складирование отходов по адресу Волхонское шоссе, 33 вредит протекающей рядом реке Большая Койровка. В ближайшее время эксперты изучат взятые пробы воды.