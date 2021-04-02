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16:00

Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

фото ЗакС политика Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

В пятницу, 2 апреля, Колпинский районный суд признал запрещенными к распространению аниме по 14 интернет-ссылкам, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Среди них - сериал "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка". Судя по аннотациям в интернете, он посвящен альтернативной истории Японии XVII века, в которой власть и богатство принадлежали женщинам с большими грудями.

Кроме того, под запрет попали ссылки на аниме "Токийский гуль", "Тетрадь смерти" и "Аки и Сора". В последнем рассказывается о любви брата к сестре. 

С иском о недопустимости распространения этой информации выступила прокуратура.

Напомним, с начала 2021 года в Петербурге уже было несколько судебных решений о запрете аниме. В том числе в "черный лист" попали другие ссылки на перечисленные выше сериалы.

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