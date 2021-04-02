Между Петербургом и Калининградом усилили железнодорожное сообщение

С сегодняшнего дня, 2 апреля, РЖД вдвое увеличила частоту движения поездов, курсирующих между Петербургом и Калининградом, о чем сообщает пресс-служба организации. Теперь поезда будут ходить четыре раза в неделю.

Отправление из Калининграда предусмотрено по вторникам, средам, пятницам и субботам, а из Петербурга - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Учитывая положение анклава, в котором находится Калининградская область, пресс-служба железной дороги напоминает, что на территории Литвы и Белоруссии невозможна ни посадка, ни высадка пассажиров поезда, связывающего два российских города.