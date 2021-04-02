18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:36

Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

фото ЗакС политика Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

Октябрьский суд Петербурга арестовал главного внештатного нефролога комитета по здравоохранению Александра Земченкова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов

Земченкову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, он убил свою жену Ирину в феврале 2010 года "в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".

Дело расследовалось с марта 2010 года, затем неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того, как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Земченкова задержали 30 марта. Ему продлевали срок задержания на 72 часа. Сторона защиты возражала против ареста и просила отправить Земченкова под домашний арест.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:25 Почти 90 парков и садов Петербурга закрыли на просушку до мая

18:15 Допрос Резника в Следкоме продлился более трех часов

17:54 Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

17:51 Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

17:40 Пивоварова вызвали в прокуратуру Петродворцового района

17:30 Беглов и Макаров поздравили с Днем единения народов России и Беларуси

17:24 Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

16:59 ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

16:36 Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

16:26 Между Петербургом и Калининградом усилили железнодорожное сообщение

16:25 Суд отказался приостановить статус иноагента Льва Пономарева

16:00 Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

15:53 Дворцовый мост на один вечер подсветят синим

15:45 В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

15:21 Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru