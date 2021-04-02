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18:32

Более 90% обитателей социальных учреждений Петербурга вакцинировались от коронавируса

фото ЗакС политика Более 90% обитателей социальных учреждений Петербурга вакцинировались от коронавируса

Петербургское правительство подвело итог вакцинации граждан, проживающих в социальных учреждениях. 91,5% из них получили прививку, что в абсолютных цифрах составляет 4646 человека. Из них большая часть (4084 человека) прошли оба этапа вакцинации.

"Вакцинация в стационарных учреждениях социальной сферы идёт с учетом состояния здоровья проживающих с привлечением выездных медицинских бригад", - подчеркивается в сообщении от пресс-службы Смольного.

Таким образом медики охватили 51 профильное учреждение. В 38 из них круглосуточно находятся пожилые петербуржцы, имеющие проблемы со здоровьем. В список этих объектов входят, в частности, психоневрологические интернаты.

Всего в городе, по последним данным, привилось от коронавируса более 384 тысяч человек, из них завершили цикл вакцинации более 284 тысяч человек.

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