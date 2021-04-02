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19:19

Администрация Курортного района выделила на покупку автомобиля 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика Администрация Курортного района выделила на покупку автомобиля 1,5 млн рублей

Администрация Курортного района Петербурга 2 апреля опубликовала извещение о закупке нового легкового автомобиля. Максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

Чиновники надеются получить для нужд администрации черный автомобиль Kia Cerato Luxе или эквивалент, указано в техзадании. Салон пятиместного седана с автоматической коробкой передач должен быть, согласно документации, отделан тканью черного цвета. Получить новый автомобиль в администрации планируют в течение 60 дней с момента подписания контракта. Поставщики могут подавать заявки на электронный аукцион до 12 апреля. 

В марте 2020 года администрация Курортного района купила синюю Kia Optima 2019 года выпуска за 1,49 млн рублей. Контракт был заключен с ООО "Автоцентр Гражданский".

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