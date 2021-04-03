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10:33

Российские врачи готовы добровольно приехать к Навальному в колонию

фото ЗакС политика Российские врачи готовы добровольно приехать к Навальному в колонию

Представители профсоюза "Альянс врачей"* выступили с записанным на видео заявлением, в котором выражается протест против условий содержания оппозиционера Алексея Навального в покровской колонии и недопуск к нему медиков. Учитывая серьезность ситуации (неврологические боли и объявленная голодовка), члены профсоюза поставили российским властям ультиматум. Если до 5 апреля включительно к Навальному не пропустят врачей, которым он доверяет, то они намерены сами приехать в колонию.

"Если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему", - произносит в ролике глава профсоюза Анастасия Васильева.

Напомним, что ранее Навальный подал две письменных жалобы на условия содержания, которые не возымели действия. Управление ФСИН по Владимирской области опровергло жалобы Навального на лишение его сна и неоказание медпомощи, а Кремль в лице Дмитрия Пескова регулярно дает понять, что проблема не является предметом интереса руководства РФ.

* российская власть считает организацию иностранным агентом

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