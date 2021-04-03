Депутат Слуцкий получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил депутата Государственной думы Леонида Слуцкого орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. На интернет-странице комитета по международным делам, который возглавляет депутат, сказано, что он получил престижную награду за "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, что наибольшую известность 53-летнему Слуцкому принес скандал интимного характера, разгоревшийся в 2018 году, когда сразу несколько журналисток рассказали о его сексуальных домогательствах. Часть из них попала на аудиозапись. Никаких дисциплинарных санкций к единороссу в результате не применили.

фото: duma.gov.ru