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12:42

Депутат Слуцкий получил орден "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Депутат Слуцкий получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил депутата Государственной думы Леонида Слуцкого орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. На интернет-странице комитета по международным делам, который возглавляет депутат, сказано, что  он получил престижную награду за "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, что наибольшую известность 53-летнему Слуцкому принес скандал интимного характера, разгоревшийся в 2018 году, когда сразу несколько журналисток рассказали о его сексуальных домогательствах. Часть из них попала на аудиозапись. Никаких дисциплинарных санкций к единороссу в результате не применили.

фото: duma.gov.ru

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