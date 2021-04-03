Дмитрий Быков: Навальный масштабнее нынешнего Кремля и заседающих там людей

Публицист и писатель Дмитрий Быков попытался осмыслить причины чрезмерно жестокого, с его точки зрения, обращения органов российской власти с оппозиционером Алексеем Навальным, который жалуется на лишение его сна и неоказание ему медицинской помощи в колонии. По мысли Быкова, российское руководство испытвает злость, осознавая разницу между собой и Навальным, и пытается в некотором роде мстить ему за его достоинства, которые публицист находит бесспорными. Иными словами, считает он, в Кремле осознают неравное "соотношение масштабов".

"Блистательный юмор Навального, который на глазах превращается в юмор висельника — и юмор Кремля, который всегда был юмором подворотни. Понимаете, между висельником и гопником разница очень существенная, и мы ее видим. Это соотношение, которое, конечно, их бесит. Как можно, глядя на Навального и сравнивая его с собой, не взбеситься?", - задался политический обозреватель риторическим вопросом в своей радиопрограмме.

Завидуют Навальному и его личностным качествам не только чиновники, но и просвещенная общественность, считает Быков. Зависти, резюмирует он, не вызывает только юридический статус политика и место, где Навальный вынужденно пребывает.

Напомним, 2 февраля российский суд заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. ЕСПЧ уже признавал процессуальные нарушения в деле, и РФ, согласившись с этим решением, выплачивала политику компенсацию.