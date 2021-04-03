Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса

В распоряжении петербургских властей оказалось еще 44,4 тысячи доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V", передает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов в очередной раз призвал граждан посетить прививочный пункт.

"Прошу всех петербуржцев подумать о безопасности своих близких и привиться, чтобы не допустить новой вспышки заболевания. Активная вакцинация позволит нашему городу быстрее выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета и избежать новых ограничений", - приводятся его слова.

Чиновники продолжают настаивать на том, что от третьей волны коронавируса петербуржцев спасет более активное участие в вакцинации. На территории города работают 134 пункта, где можно получить инъекцию. Всего с начала прививочной кампании это сделали 401057 горожан, из них более 294 тысяч прошли двухэтапную процедуру полностью.

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