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16:41

Новым главой СЖ Петербурга избрали Андрея Радина

фото ЗакС политика Новым главой СЖ Петербурга избрали Андрея Радина

В Петербурге сменился председатель регионального Союза журналистов, о чем сообщает портал "Лениздат". Новым главой избрали известного тележурналиста Андрея Радина. В ходе мероприятия торжественно проводили бывшего руководителя организации Людмилу Фомичеву.

"Она сделала столько всего для сохранения этого дома, что однажды мы выбьем здесь её барельеф", - произнесла со сцены зампред СЖ Наталья Черкесова.

Андрей Радин, за кандидатуру которого проголосовало 85 из 86 участников встречи (воздержался только он сам), пообещал сделать все возможное для того, чтобы Союз журналистов Петербурга и Ленобласти "не был вовлечен ни в какие интриги". В состав правления СЖ вошло семь новых людей, включая Ксению Клочкову, Марию Карпенко, Елену Михину, а в секретариат правления - семнадцать.

"У правительства Петербурга сложились конструктивные отношения с городскими СМИ. Они беспристрастно и открыто пишут о том, что еще нужно улучшить в городе. Уверен, с приходом Андрея Радина на пост председателя организации наше взаимодействие укрепится и будет способствовать всесторонней и объективной информированности петербуржцев обо всех городских событиях", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

фото: Елена Михина


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