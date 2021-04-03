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18:00

Через неделю откроется навигация по Неве

фото ЗакС политика Через неделю откроется навигация по Неве

В ночь на 10 апреля в Петербурге открывается сезон навигации: впервые в нынешнем году разведут мосты, передает пресс-служба комитета городского правительства.

"По Неве проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути. Поэтому их техническая исправность и бесперебойная работа – наша стратегическая задача", - считает губернатор Александр Беглов.

В течение марта специалисты совершили порядка 50 пробных разводок, проверяя исправность мостов. Как обычно, 12 переправ будут разводиться каждую ночь, а мосты, соединяющие Выборгский и Петроградский районы, будут разводить по заявкам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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