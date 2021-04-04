Свыше 400 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга отчитались о ходе вакцинации в городе, представив соответствующую сводку.

"За весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации", - следует из отчета комздрава.

За минувшие 24 часа свыше 4 тысяч горожан привились впервые, закончили цикл ещё 1780. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках - чуть более 60 комплектов.

За последние 7 дней количество граждан, обратившихся за медпомощью с диагностированным коронавирусом, уменьшилось на 8,11%.

Для заболевших развёрнуто 5347 COVID-коек, из которых свободными остаются 18%. К аппаратам ИВЛ подключены 172 пациента.