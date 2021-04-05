Экс-главу псковского отделения партии "Родина" Вилкова отправили в СИЗО

Псковский суд решил поместить под стражу бывшего главу регионального отделения партии "Родина" Константина Вилкова, подозреваемого в организации занятия проституцией, информирует "Псковская лента новостей", ссылаясь на собственные источники.

По сведениям издания, Вилков якобы пытался скрыться от правоохранителей, но его обнаружили и задержали на территории Ленобласти.

По факту правонарушения продолжается расследование уголовного дела.

Следует отметить, что в 2015 году Вилкова уже арестовывали в ходе разбирательства о гибели женщины, которая умерла во время задержания по подозрению в хранении наркотиков. Тогда Вилкову инкриминировали ч. 5 ст. 33 УК РФ (Пособничество и содействие в совершении преступления) и ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В своё время Вилков являлся руководителем общественной организации "Псков - город без наркотиков".