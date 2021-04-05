Коронавирус обнаружили у ещё 8646 россиян: плюс 707 заболевших - в Петербурге

Коронавирусная статистика в России пополнилась 8646 новых случаями заражения граждан, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 4 589 540 заболевших с начала пандемии.

Регионы, лидирующие по уровню заражения, расположились следующим образом: "первенство" традиционно у Москвы (+ 1876 случаев), следом идут Петербург (707), Московская область (593), Ростовская область (240) и Нижегородская область (234).

За последние 24 часа от инфекции вылечились 7052 человека, всего побороли болезь свыше 4,2 млн россиян.

Скончались при этом ещё 343 пациента, а общее число жертв COVID-19 добралось до отметки 100 717.