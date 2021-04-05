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14:30

Трое участников съезда "Альянса учителей" намерены обжаловать свое задержание

фото ЗакС политика Трое участников съезда "Альянса учителей" намерены обжаловать свое задержание

Председатель профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен сообщил ЗАКС.Ру, что его, секретаря организации Ивана Дроботова и еще одного участника съезда полицейские задержали вечером 4 апреля. Причиной задержания сотрудники правоохранительных органов назвали наличие ориентировки: "трое молодых людей ведут разговоры против власти", - рассказал Кен.

По его словам, всех троих доставили в 28-й отдел полиции. В нем участникам съезда озвучили иную причину задержания, заявил Кен:

- Там нам назвали уже другую причину, что есть сообщение о компании из трех людей, у которых якобы имеются запрещенные к гражданскому обороту предметы. Нашли двух понятых, очень все халтурно, поверхностно: нас попросили все вынуть из карманов, заглянули в сумки, развернули флаг профсоюза, пересчитали значки - очевидно, даже не пытались попытаться что-то найти, - сообщил председатель "Альянса учителей". 

Он уточнил, что участников съезда доставили в отдел около 21:40 часов, а отпустили - около полуночи. Кен добавил, что никаких бумаг и протоколов о задержании на них не составили. Руководитель профсоюза заявил, что он и двое других делегатов намерены обжаловать факт своего задержания. 

София Саттарова / фото: Альянс учителей

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