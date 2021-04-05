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14:59

Туроператоры прогнозируют, что россияне смогут начать путешествовать за границу уже осенью

фото ЗакС политика Туроператоры прогнозируют, что россияне смогут начать путешествовать за границу уже осенью

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе полагает, что россияне смогут вернуться к международным путешествия уже к осени текущего года, передают "Известия".

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", - прогнозирует Ломидзе.

Сроки открытия европейских границ зависят от темпов вакцинации локального населения. К примеру, пояснила Ломидзе, уже к лету Таиланд, Вьетнам и Индонезия должны отменить карантин внутри стран, однако полноценное открытие границ для туристов будет возможно осенью или зимой.

Добавим, накануне между Петербургом и Ригой возобновилось авиасообщение.

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