Больница им. Семашко перестанет принимать петербуржцев с коронавирусом

Больница им. Семашко в Пушкине, из-за пандемии коронавируса перепрофилированная под инфекционную, вернулась к обычному режиму работы и больше не примет граждан с симптомами COVID-19, передает пресс-служба Смольного: с 6 апреля это коснется всех отделений. Впрочем, при ухудшении эпидемиологической динамики стационар можно будет снова оперативно оборудовать для пациентов с вирусом.

"Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей", - гласит сообщение.

Инфекционный коечный фонд больницы им. Семашко составлял 260 мест, а всего в пандемию здесь прошли лечение от коронавируса 7637 граждан. В свою очередь, общий коронавирусный коечный фонд, по последним данным, составляет 5347 мест, из которых свободно 18%.