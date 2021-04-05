У колонии в Покрове собрались сторонники Навального

Активисты, сочувствующие судьбе политика Алексея Навального, которого содержат в покровской ИК-2, собрались сегодня, 5 апреля, у входа на ее территорию, сообщает сайт "Эха Москвы". Сотрудники колонии противились видеосъемки, ссылаясь на режимный объект, и вызвали полицейских. Общение активистов с последними обошлось без задержаний.

Ранее готовность навестить Навального выразили представители профсоюза "Альянс врачей", признанного иностранным агентом. Они заявили, что если государство до 6 апреля не допустит к оппозиционеру врачей, которым он доверяет, то они сами поедут к нему на помощь. Напомним, что Навальный жалуется на боли в спине и ногах, а также на постоянные побудки и ночные проверки его как заключенного, имеющего статус "склонный к побегу". В УФСИН по Владимирской области опровергают эту информацию.