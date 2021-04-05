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18:00

В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

фото ЗакС политика В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления правительства Петербурга о том, какое оборудование необходимо для гайд-парков - "специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений". 

Документ 5 апреля опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы. Проект постановления подготовлен для исполнения положения закона Петербурга о митингах  (ч.4. ст.5-1), в котором сказано, что порядок оборудования специальных мест для публичных мероприятий прописывает правительство города. 

Из документа следует, что пространство для акций должно быть оснащено с соблюдением санитарных норм и правил. В проекте постановления сказано, что площадь подиума для выступлений следует сделать не менее 15 кв.м, а его высоту - не менее 60 см. Также на месте для митинга следует установить туалеты в расчете не менее четырех штук на 500 человек, урны для мусора и точку подключения электроэнергии. Если использовать городскую электрическую сеть невозможно, то надо организовать генераторы или аккумуляторные станции, прописано в проекте постановления. 

Там же сказано, что в гайд-парках нужны арочные металлодетекторы "с ветро и влагозащитными чехлами" - от трех до десяти штук. Еще одно обязательное оборудование - видеокамеры:

"Специально отведенные места оснащаются системами видеонаблюдения согласно приложению к настоящему Порядку. В случае невозможности установки стационарных видеокамер на период проведения публичного мероприятия устанавливаются мобильные камеры видеонаблюдения," - написано в подпункте 1.1.6. документа. 

Указанное приложение к порядку не размещено на сайте городского правительства на момент публикации заметки. В пресс-службе комитета по законности ЗАКС.Ру пояснили, что в приложении прописаны технические требования к видеонаблюдению: сколько волт подается на камеру, угол обзора и другое. Документ не опубликовали из-за того, что он очень большой и носит чисто технически характер, добавили в пресс-службе. 

Заниматься оборудованием "специально отведенных мест" должны администрации районов, за которыми этим места закреплены, сказано в проекте постановления. В частности, администрация Приморского района отвечает за Удельный парк, администраций Красногвардейского района - Полюстровский парк, администрация Невского района - сад им.30-летия Октября, а администрация Красносельского района - Южно-Приморский парк. 

В проекте постановления прописано, что районные администрации до 15 мая должны определить количество необходимого оборудования для "специально отведенных мест", до 10 июня - предоставить проекты по оборудованию этих мест, а до 15 июля - закончить их оснащение. В пресс-службе комитета по законности уточнили, что районы не обязаны размещать оборудование в гайд-парке на постоянно основе - оно должно быть у них готово на случай проведения акции. 

Администрации ежегодно могут запрашивать у комитета финансов деньги из бюджета на оборудование мест для митингов. Помогать районам в организации специальных мест обязаны комитеты по градостроительству и архитектуре; по благоустройству; по информатизации и связи; по энергетике и инженерному обеспечению; по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, в марте 2021 года уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратил внимание депутатов Законодательного собрания на то, что уже год в городе действует только четыре гайд-парка, а не восемь как ранее. Пропавшие из перечня гайд-парков места находились ближе к центру города. 

София Саттарова


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