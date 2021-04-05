Беглов зовет петербуржцев на месячник благоустройства

Петербургский губернатор Александр Беглов с удовлетворением объявил, что город возвращается к традиционной практике месячников благоустройства, прерванной во время первой волны коронавируса. Чиновник пригласил сограждан принять участие в главном событии месячника - субботнике, намеченном на 24 апреля.

"За год высадим 11 тысяч деревьев, 66 тысяч новых кустарников и 5 млн цветов. <...> Мы обеспечим всех участников необходимым инвентарем, будем ждать в социальных сетях отзывы о качестве уборки района, организуем на эту тему отдельный опрос. С 26 апреля по 10 мая его проведет в интернете комитет по благоустройству", - поделился он планами в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Также Беглов в очередной раз подчеркнул важность вакцинации от коронавируса.

"Сегодня пятнадцатый день с момента получения второй дозы вакцины. Чувствую себя хорошо", - рассказал он.

О своей поездке в Ставропольский край, где он по сей день находится, губернатор упоминать не стал.

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