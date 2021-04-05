На востоке Петербурга представили просветительский проект "Наследие окраин"

Чиновники из КГИОП запустили на территории Красногвардейского района проект "Наследие окраин". Глава комитета Сергей Макаров, представляя его, посетовал на то, что некоторые городские объекты в силу их периферийного расположения незаслуженно обделяются вниманием. В частности, он упомянул усадьбу "Жерновка" и храм Илии Пророка на Пороховых.

"Туда надо водить экскурсии, показывать людям, рассказывать, как она создавалась, как жила, почему она сейчас в таком состоянии и что нужно сделать для того, чтобы усадьба возродилась", - считает Макаров.

Районные администрации и библиотеки будут сотрудничать с комитетом и в рамках проекта проводить лекции, экскурсии, публиковать архивные фотографии. По мнению Макарова, невозможно привить любовь к истории города "административными методами" вроде штрафов от КГИОП.

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