В Пушкине вандалы испортили памятник погибшим в ВОВ евреям

Петербургские правоохранители ищут преступников, обливших белой краской и оставивших уничижительные послания на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне евреям, расположенном на Дворцовой улице в Пушкине. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм" (ст. 214 УК РФ), проинформировали в полицейском главке.

Кроме надписи, злоумышленники испортили и сам мемориал, стерев с него золотые буквы.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личности вандалов.

Отмечается, что надпись оперативно убрали с мемориала.

"Формула скорби" является памятником евреям, ставшим жертвам нацизма, убитым в 1941 году в городе Пушкине в ходе ВОВ. Памятное место учредили в 1991 году по инициативе группы еврейских активистов города.