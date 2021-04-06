Коронавирусом заразились ещё 8328 россиян: в Петербурге - 702 новых случая

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у ещё 8 328 жителей России, таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке в 4 597 868.

В лидерах по уровню распространения заболевания – Москва (плюс 1 747 новых случаев), Петербург (702), Московская область (533), Ростовская область (241) и Нижегородская область (238).

Излечились при этом ещё 8902 инфицированных, всего выздоровели 4 220 035 граждан.

Летальная суточная статистика пополнилась 389 COVID-смертями. Общее количество жертв заболевания достигло отметки 101 106.