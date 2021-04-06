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16:46

Вишневский пытается помешать уничтожению портрета Хармса на улице Маяковского

фото ЗакС политика Вишневский пытается помешать уничтожению портрета Хармса на улице Маяковского

Петербургский депутат Борис Вишневский попросил у губернатора Александра Беглова повлиять на администрацию Центрального района с тем, чтобы она отказалась от своих исковых требований и перестала бороться с изображением писателя Даниила Хармса на фасаде дома 11 по улице Маяковского.

Чиновников, выступающих против портрета, Вишневский в своем Telegram-канале называет "манкуртами". Он также напомнил, что предыдущий губернатор, Георгий Полтавченко, вел себя по отношению к художественной работе более терпимо.

"Еще в 2016 году, когда портрет в первый раз хотели уничтожить, <...> губернатор Полтавченко ответил, что считает Хармса классиком, и что портрет необходимо сохранить. Тогда чиновники мгновенно унялись, но сегодня снова возбудились", - сетует политик.

Ответчиком по делу выступает ТСЖ "Маяковского 11". От организации требуют закрасить изображение.


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