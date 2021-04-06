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18:10

"Водоканал" подвел итоги снежного сезона

фото ЗакС политика "Водоканал" подвел итоги снежного сезона

Уполномоченное утилизировать снег предприятие "Водоканал" выпустило итоговый отчет о работе восемнадцати специализированных пунктов в течение прошедших холодных месяцев. С момента первой серьезной метели, пришедшейся на ноябрь, сотрудники ГУП убрали с улиц и переплавили 1 849 тысяч кубометров снежных масс.

Очертилась тройка "лидеров", принявших больше всего уличных осадков: это пункты на Октябрьской набережной (свыше 207 тысяч кубометров), Мебельной улице (почти 200 тысяч кубометров) и Взлетной улице (свыше 195 тысяч кубометров). Снегоплавильные и снегоприемные пункты полностью прекратят утилизировать снег 16 апреля, однако этим их деятельность не ограничивается: объектам потребуется основательная внутренняя уборка.

Отметим, что проблема с уборкой улиц обострилась в конце февраля, когда начались самые интенсивные метели и городу перестало хватать закупленной техники. В некоторые из дней на проезжей части Невского проспекта в снегу застревали рейсовые автобусы.

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