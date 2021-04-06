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18:37

Светлана Прокопьева обжаловала в ВС штраф по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Светлана Прокопьева обжаловала в ВС штраф по делу об оправдании терроризма

Адвокат псковской журналистки Светланы Прокопьевой, оштрафованной прошлым летом по делу об оправдании терроризма на 500 тысяч рублей, направил в Верховный суд кассационную жалобу, о чем она рассказала в Facebook.

"Мы решили пройти и эту инстанцию, поскольку в УПК были внесены изменения, которые установили сроки для подачи кассационных жалоб, а значит, ЕСПЧ может счесть кассацию эффективным средством защиты, которое необходимо использовать перед подачей жалобы в межгосударственную инстанцию", - полагает Прокопьева.

Напомним, резонансное дело возбудили после выхода в свет ее колонки, где она рассуждает о теракте в здании архангельского ФСБ, имевшего место осенью 2018 года, и мотивах юноши, устроившего самоподрыв. Росфинмониторинг в ходе следствия заблокировал ее банковский счет по причине включения женщины в список экстремистов. Необходимую сумму штрафа фигурантке дела, возбужденного по статье 205.2 УК, удалось собрать в интернете менее чем за три часа.

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