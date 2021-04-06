КПРФ представила предварительный список кандидатов в Госдуму от Петербурга

Петербургское отделение КПРФ опубликовало в социальных сетях мартовский спецвыпуск газеты "Питерская Правда". В нем представлены кандидаты, которые, вероятно, будут представлять компартию на выборах в Государственную думу.

Представлены потенциальные кандидаты по семи из восьми петербургских одномандатных округов. Нет представителя только по округу № 216, который сейчас представляет депутат от КПРФ Владимир Бортко.

- По 216-му мы пока ведем обсуждения у себя, - прокомментировал ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Роман Коненко. - Так получилось, что не было у нас кандидата на тот момент когда кадровая комиссия центрального комитета рассматривала остальные округа.

По словам Кононенко, Бортко в качестве претендента по этому округу не рассматривается.

Остальные округа:

211 (Восточный) - Ольга Ходунова, лидер фракции КПРФ в ЗакСе и бывший первый секретарь горкома партии;

212 (Западный) - Григорий Меньшиков, заместитель главы МО "Горелово", первый секретарь Красносельского райкома партии;

213 (Северный) - Ирина Иванова, депутат ЗакСа;

214 (Северо-Восточный) - Дмитрий Дмитриев, первый секретарь Калининского райкома партии;

215 (Северо-Западный) - Валерий Бороденчик, депутат местного совета МО "Коломяги"; первый секретарь Приморского райкома партии;

217 (Центральный) - Виктор Беляков, руководитель приемной депутата Госдумы Светланы Савицкой;

218 (Южный) - Валерий Дулеба, депутат местного совета поселка Шушары.

По словам Кононенко, окончательное решение о выдвижении кандидатов примет съезд КПРФ. Однако он отметил, что пока это тот вариант, на котором остановились в городском комитете.

Отметим, что Красносельское районное отделение компартии решило провести народное голосование по определению кандидата по округу № 212, а также по избирательным округам ЗакСа №№ 16-19. Его планируется провести 22 апреля.

Сергей Еремеев

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