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11:33

COVID-19 диагностировали у 8294 россиян: Петербург "завис" на отметке в чуть более 700 случаев

фото ЗакС политика COVID-19 диагностировали у 8294 россиян: Петербург "завис" на отметке в чуть более 700 случаев

За последние 24 часа на территории России было зафиксировано 8294 случая заражения граждан коронавирусом, оповестили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 4 606 162 заражённых с начала распространения инфекции.

Москва не уступает лидерство по уровню заражения - за минувшие сутки в городе выявили 1585 заболевших. Следом идут Петербург (705), Московская область (570), Нижегородская область (247) и Ростовская область (241).

Летальная COVID-статистике пополнилась 374 смертями, всего с начала пандемии жертвами болезни стали 101 480 человек.

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