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13:45

В Москве оштрафовали журналиста, снимавшего акцию, приуроченную ко дню рождения Путина

фото ЗакС политика В Москве оштрафовали журналиста, снимавшего акцию, приуроченную ко дню рождения Путина

Столичный Тверской райсуд решил оштрафовать на 15 тысяч рублей местного журналиста Дениса Стяжкина за съемку акции, посвященной дню рождения Владимира Путина 7 октября 2020 года, информирует "МБХ медиа".

"Такое ощущение, что был сговор. Пришел полицейский, который сказал, что видел, как я участвовал. Обжаловать точно будем, юрист составит жалобу в ближайшее время", - пояснил Стяжкин.

То обстоятельство, что журналист знал об акции и снимал её, по мнению судьи, автоматически делало его участником мероприятия.

7 октября прошлого года активисты возложили у стен администрации президента клей и ласты, намекая, что от действий действующего главы государства россияне должны "склеить ласты".

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