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15:25

Эрмитаж вернет льготы студентам, пенсионерам и инвалидам

фото ЗакС политика Эрмитаж вернет льготы студентам, пенсионерам и инвалидам

С 1 мая руководство Эрмитажа вернет льготные билеты для части тех категорий граждан, которые их лишились с началом пандемии прошлой весной, передает ТАСС со сслыкой на директора музея Михаила Пиотровского.

"В главном комплексе музея вводится особая цена – 300 рублей для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп. Это будут квоты в течение лимита, который есть на день", - рассказал он.

Кроме того, представители всех перечисленных социальных страт смогут посещать здание Главного штаба бесплатно.

В течение последнего года оставались только льготы, прописанные в федеральном законодательстве: их имели герои СССР, герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, ветераны ВОВ и персонал музеев. Отметим, что обыкновенный полный входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей, и купить его можно только через интернет.

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