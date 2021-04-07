В Петербурге начнут работу еще 7 пунктов вакцинации от COVID-19

На совещании петербургских чиновников в здании Смольного "медицинский" вице-губернатор Олега Эргашев объявил о развертывании в ближайшие дни и недели еще семи прививочных пунктов, в которых можно будет получить бесплатно вакцинироваться против коронавируса. На данный момент расширение сети пунктов проходит стадию согласовывания с Минздравом. Пока же в городе действуют 134 стационарных пункта, размещающихся в медицинских учреждениях, и вдобавок к ним действуют так называемые передвижные пункты в виде двадцати бригад. Из 12 мобильных пунктов вакцинации 8 действуют в стенах торговых центров.

"Дефицита вакцины нет. Поставки приходят регулярно – только за последние три дня город получил две крупных партии в количестве 74 100 доз. До конца недели ожидаем поставку около 14 тысяч доз вакцины ЭпиВакКороны, которая будет распределена по пунктам вакцинации", - рассказал Эргашев.

По последним данным, из 423 тысяч привившихся петербуржцев обе необходимые инъекции получили свыше 304 тысяч человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.