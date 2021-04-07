В петербургский штаб Навального пришли силовики

Координатор петербургского штаба Алексея Навального, Ирина Фатьянова, сообщила в своем Telegram-канале, что в их офис на Вознесенском, 33 явились правоохранители.

"Восемь сотрудников полиции занимаются ерундой, вместо того, чтобы заниматься делом", - оценила она это событие.

Формальным поводом для визита стало анонимное сообщение, согласно которому петербургские "навальнисты" якобы располагают некоей запрещенной литературой, экстремистским контентом и даже пиротехникой.

Как сообщила ЗАКС.Ру Ирина Фатьянова, сотрудники полиции готовятся провести осмотр помещения. Сотрудников штаба из офиса силовики не выпускают.

Напомним, что гонения на петербургский штаб усилились после акций 23 и 31 января, во время первой из которых протестующим удалось перекрыть движение по Невскому проспекту, из-за чего было возбуждено уголовное дело.