Беглов принес соболезнования родным и близким Ивана Арцишевского

Уход из жизни петербургского специалиста по этикету, историка и радиоведущего Ивана Арцишевского встретил слова соболезнования со стороны губернатора Александра Беглова.

"Его глубочайшие знания истории, культурных традиций и дипломатический талант были многие годы были востребованы в работе правительства Санкт-Петербурга. В сфере государственного этикета ему не было равных. Иван Сергеевич Арцишевский участвовал в подготовке и проведении важнейших международных форумов и встреч самого высокого уровня", - цитирует чиновника пресс-служба Смольного.

В числе таких мероприятий Беглов назвал встречи с лидерами зарубежных государств, перезахоронение останков царской семьи в 1998 году и Первый конгресс соотечественников. По словам Беглова, покойному были свойственны "высочайший профессионализм и верность избранному пути".

Арцишевский, являвшийся также представителем Общества членов дома Романовых, ушел на 71 году жизни после длительной болезни.

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