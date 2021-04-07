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19:43

Активисты вновь выявили размещение отходов на "закрытой" свалке у реки Оккервиль

фото ЗакС политика Активисты вновь выявили размещение отходов на "закрытой" свалке у реки Оккервиль

Представители экологического движения "Зеленый фронт", продолжающие борьбу со свалкой на водохранной территории у реки Оккервиль, заметили очередной завоз отходов на нее, несмотря на неоднократно ранее звучавшие объявления от чиновников о ее ликвидации и закрытии. Около дома 1 по улице Ванеева обнаружен, как и прежде, мусор разной степени токсичности: упаковка от средств бытовой химии, элементы электропроводки и строительные отходы.

"Свалка продолжает расти вопреки декларируемым усилиям чиновников администрации района. Ранее Росприроднадзор и природоохранная прокуратура также сообщали о ее закрытии, но пока обращения в контрольно-надзорные органы не привели к окончательному прекращению размещения отходов", - констатировал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Нечто подобное его сподвижники наблюдали в январе - после сообщений от чиновников, что перекрытии въезда на свалку баррикадами. Тогда загрязнителям местности это не помешало найти новый путь к объекту.

фото: "Зеленый фронт"

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