Коронавирус добрался до 8672 россиян: в Петербурге - 695 новых случаев

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 8672 новыми случаями заболевания. За всё время инфекция добралась до 4 614 834 жителей страны, проинформировали в оперативном штабе.

Лидирует по количеству заражения по-прежнему Москва, где выявлено 2024 заболевших. За ней идут Петербург (695), Московская область (567), Нижегородская область (243) и Ростовская область (239).

За последние 24 часа зарегистрировано 365 новых COVID-смертей. Всего от болезни умерли 101 845 граждан.

Выздоровели при этом ещё 9558 пациентов, за всё время пандемии излечились 4 239 038 человек.