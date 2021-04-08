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17:19

В Петербурге изучают сроки вакцинации "Эпиваккороной" для переболевших вирусом

фото ЗакС политика В Петербурге изучают сроки вакцинации "Эпиваккороной" для переболевших вирусом

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера займется изучением новой вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" на предмет ее использования людьми, уже переболевшими вирусом. Специалистам предстоит разработать памятки, в которых бы говорилось о минимальных сроках, которые должны пройти между выздоровлением и прививанием.

"Официально таких рекомендаций нет. Сейчас по заданию руководства Роспотребнадзора такое исследование у нас в институте начинается", - цитирует ТАСС директора института, Арега Тоголяна.

Отметим, сегодня утром в город поступило почти 14 тысяч доз "Эпиваккороны", разработанной новосибирским центром "Вектор", а во вторник, 6 апреля привезли почти 30 тысяч доз "Спутника V", разработанной центром им. Гамалеи. Всего сделали себе прививку менее одной десятой петербуржцев.

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