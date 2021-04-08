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17:42

В разговоре с Путиным Меркель потребовала отвода войск от границы РФ с Украиной

фото ЗакС политика В разговоре с Путиным Меркель потребовала отвода войск от границы РФ с Украиной

На сайте правительства ФРГ появился краткий пересказ сегодняшнего телефонного разговора канцлера Ангелы Меркель с российским лидером Владимиром Путиным, в котором, в частности, была затронута тема напряженности на российско-украинской границе и стягиванию вооруженных сил РФ к границе с непризнанными ДНР и ЛНР.

"Предметом беседы среди прочего стало усиление военного присутствия России вблизи Украины. Федеральный канцлер потребовала снизить присутствие войск, чтобы достичь деэскалации", - гласит сообщение на немецкоязычном сайте.

На сайте Кремля телефонная беседа излагается совсем в других тонах: "Путин обратил внимание на провокационные действия Киева". Другие же российские официальные лица, в частности, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, в последние дни представляют дело так, что Россия в имеющейся напряженности выполняет некую спасительную роль.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - процитировал Козака "Интерфакс" сегодня, 8 апреля.

Чиновник добавил, что "начало боевых действий - это начало конца Украины".

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