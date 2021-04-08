КИО выдал сто разрешений для летних кафе

Владельцы первых ста заведений общепита, желающие на летний сезон открыть террасу для посетителей, получили в упрощенном порядке бесплатные разрешения от чиновников из комитета имущественных отношений.

"Упрощенный порядок размещения уличной мебели при стационарных предприятиях общественного питания будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября. С 1 апреля Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принимает заявления от рестораторов", - гласит сообщение от профильного комитета.

Механизм выдачи таких разрешений разработали прошлым летом, когда пандемия стала спадать и власть, в том числе под давлением малого бизнеса, отказалась от строгого локдауна, дав открыться уличным кафе. КИО в 2020 году подготовил законопроект, который увеличивал срок работы летних кафе в Петербурге на 20 дней, с 16 апреля по 30 октября.