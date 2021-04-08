Путин назначил коммуниста новым главой Ульяновской области Президент Владимир Путин подписал указ, по которому 52-летний сенатор Алексей Русских, избранный от Московской области, временно занял место временно исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области. Примечательно, что в отличие большинства назначенцев Путина он представляет КПРФ. Ранее 8 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал заявление об отставке, объяснив это желанием осенью баллотироваться в Госдуму. Он руководил субъектом Федерации последние 16 лет. Отметим, что накануне в РФ сменился глава еще одного региона: вместо Шолбана Кара-оола, 15 лет управлявшего республикой Тыва, путин утвердил в качестве врио Владислава Ховалыга. Оба состоят в "Единой России". Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен