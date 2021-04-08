Шлосберг - о последнем партийном съезде: "Яблоко" раскачивается, но не раскалывается

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг поделился впечатлениями от прошедшего в минувший уик-энд съезда партии. Прежде всего, он с удовлетворением подчеркнул, что ни одна другая зарегистрированная партия не проводит свои внутренние мероприятия столь гласно и открыто: на бесперебойной трансляции можно было видеть порой оживленные споры между участниками. В других партиях, по его наблюдениям, вопросы привыкли решать кулуарно и "под ковром". Главным предметом дискуссии стал новый устав, который, по словам Шлосберга, "делает вступление в партию и получение полноправных возможностей сложнее, чем сейчас" и против части положений которого он голосовал.

"Не бывает безболезненных реформ и реформ, с которыми все согласны. <...> Яблоко" раскачивается, но не раскалывается", - заверил политик читателей своего Telegram-канала.

Называя себя "долькой "Яблока"" с момента основания этой организации, Шлосберг особо отметил, что его критика всегда - за партию, а не против нее.

Напомним, Лев Шлосберг рассматривает для себя выдвижение в Госдуму от одномандатного московского округа.