В Петербурге на аппаратах ИВЛ находятся 178 COVID-больных

Доля тяжёлых ковидных больных в Петербурге составляет 27%, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 178 пациентов, отчитались в межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Специалисты уточнили, что несмотря на отступление второй волны заболеваемости COVID-19, пик ещё не пройден.

"Уровень заболеваемости близок к плато. При этом сохраняется опасность перехода эпидемического процесса к новому росту. Вирус продолжает циркулировать в городе", - указывается в сообщении координационного совета.

Важно блокировать дальнейшую передачу вируса и повсеместно носить средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии в Северной столице зарегистрировали свыше 400 тысяч заболевших коронавирусом, от инфекции умерли 12 521 человек, излечились при этом более 355 тысяч человек.