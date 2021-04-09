Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Министерство здравоохранения разрешило проводить клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н". Соответствующая информация опубликована в реестре ведомства.

Исследования стартовали 8 апреля, плановое завершение - 30 сентября текущего года.

Формула препарата основана на пептидных антигенах для профилактики инфекции у людей старше 18 лет.

"ЭпиВакКорона" является разработкой центра "Вектор" Роспотребнадзора. Цикл приёма препарата - двукратный. В санитарном ведомстве отмечают, что у вакцинированных формируется стойкий иммунитет к коронавирусу. Кроме того, препарат может использоваться для вакцинации пожилых людей и аллергиков.

Напомним также, накануне в Петербурге поступили первые 13 тысяч доз "ЭпиВакКороны".